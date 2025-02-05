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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Donald Trump’ın Gazze planına tepki
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Donald Trump'ın Gazze planına tepki

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 12:18

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine değinen Bakan Fidan, "Sayın Şara'nın (PKK/YPG konusunda) kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış." dedi.

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