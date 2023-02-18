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Adıyamanlı depremzededen Adelet Bakanı Bekir Bozdağ’a: “İyi ki varsınız ve iyi ki yanımızdasınız”

Adıyamanlı depremzededen Adelet Bakanı Bekir Bozdağ’a: “İyi ki varsınız ve iyi ki yanımızdasınız”
18.02.2023 17:09 - Son Güncelleme: 18.02.2023 17:12

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden getirilen yaralıları Diyarbakır'da tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Depremzedeler ziyaret sırasında Bozdağ'a deprem anında yaşadıklarını anlattı. Yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler, Bozdağ ile görüşürken duygulu anlar yaşadı. Bozdağ, yaralıların sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinden ve doktorlardan da bilgi aldı. Bir müzik öğretmeni ise verilen desteğe dikkat çekerek, "Hiç yalnız bırakmadınız" dedi.

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