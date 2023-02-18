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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dayanışma mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dayanışma mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur
18.02.2023 19:46 - Son Güncelleme: 18.02.2023 19:54

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedeler için Almanya'dan yardım gönderen vatandaşların, birbirine insani olarak sıkı bağlı olan ülkeler arasında dayanışma köprüsü kurduğunu söyledi. Scholz, “Gerçek dost kötü günde belli olur“ şeklinde bir Türk atasözünün bulunduğunu, Almancada da bunu “İnsan gerçek dostunu sıkıntıda tanır” şeklinde benzer bir şekilde söylediklerine işaret ederek "Ve biz gerçek dostuz. Dost olarak acınızı paylaşıyoruz ve dost olarak sizi acil durumda yalnız bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

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