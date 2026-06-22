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2.7 promil alkolle dehşet saçtı: Ekmek bıçağıyla esnafa saldırdı

2.7 promil alkolle dehşet saçtı: Ekmek bıçağıyla esnafa saldırdı

Bodrum Sanayi Sitesi'nde kavgaya karışan alkollü şahıs, araya giren esnaflara ekmek bıçağıyla saldırdı. İşletmelerin kapı ve kepenk kapatarak korunduğu feci olayda, gözü dönen saldırgan esnaf tarafından sopa ile etkisiz hale getirildi.

Önce Kavga Etti, Sonra Bıçakla Geri Döndü

Sanayiye hafif ticari araçla gelen B.Y. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eski bir zabıta amiri olan sanayi esnafıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki diğer esnaflar araya girerek tarafları ayırdı ve B.Y.'yi bölgeden uzaklaştırdı. Ancak duruma öfkelenen alkollü şahıs, bir süre sonra aracıyla süratli bir şekilde yeniden olay yerine geri geldi.

Dükkan Basmaya Kalktı, Esnaf Kepenk İndirdi

Aracından elinde ekmek bıçağıyla inen B.Y., kavgayı ayıran esnafları hedef aldı. İlk olarak bir reklam işletmesine bıçakla girmeye çalışan saldırganı fark eden iş yeri çalışanları, kapıyı son anda kapatarak canlarını kurtardı. Öfkesi dinmeyen saldırgan, bu kez yan taraftaki diğer işletmeye yöneldi. İçerideki çalışanlar hızla kepenkleri indirerek kendilerini korumaya alırken, B.Y. bıçakla saldırmaya devam etti.

Demir Sopayla Etkisiz Hale Getirildi

Can güvenliklerini korumak için harekete geçen sanayi esnafı, demir sopalarla saldırgana müdahale etti. Arbede sırasında bir esnafın demir sopayla koluna vurması üzerine B.Y. elindeki ekmek bıçağını düşürdü. Esnaf, yerdeki bıçağı hızla alarak saldırganı kıskıvrak yakalayıp etkisiz hale getirdi ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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