Adana’da ‘APP’ plaka operasyonu: Merdiven altı 3 atölye mühürlendi!

Adana'da Sahte Plaka Şebekesine Darbe

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro ekipleri, halk arasında "APP plaka" olarak bilinen sahte plaka üretimine yönelik dev bir operasyona imza attı. "Resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, sahte plaka basılan 3 ayrı merdiven altı atölye deşifre edildi.

Atölyelerden Plaka Fabrikası Çıktı

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, adeta bir plaka fabrikasını andıran ekipmanlar ele geçirildi. Aramalarda; plaka presleme makineleri, mühürler, boyama silindirleri, 3 adet karekod makinesi, 136 basılı ve 710 boş plaka ile birlikte 2 bin 100 adet harf ve rakam kalıbı bulundu. Ayrıca operasyon sırasında 31 adet uyuşturucu hapın da ele geçirilmesi dikkat çekti.

4 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi. "Resmi belgede sahtecilik" ve ilgili suçlardan mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet güçleri, merdiven altı üretimle piyasaya sürülen sahte plakaların suç odakları tarafından kullanılmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini vurguladı.