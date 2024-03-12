Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen cinayet gibi kaza sonrası canavar anne Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırmıştı. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan anne ve oğlu için ABD makamlarıyla iletişime geçildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tok ve oğlu Timur'un iade süreciyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. Dün itibariyle 2 gözaltı gerçekleşti" dedi. Öte yandan Eylem Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının araştırılırken ölümlü kazada ilk tutuklama haberi geldi.