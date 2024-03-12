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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Mart 2024, 20:38 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024, 20:44

Büyükelçiler ile iftar! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Katile katil zalime zalim demeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "İsrail'in zulmüne susmayacağız. Hakkı ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz. İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin." dedi. Gazze'nin dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığına dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil olduğu gerçeğini gizleyemez." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinin ardından Putin'in de Türkiye'ye geleceğini ifade ederek tarihi duyurdu.

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