A Haber 'Türkiye'nin Gurur Merkezi'nde! SSB Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklamalar

Dünyanın konuştuğu yerli ve milli silahlarımız A Haber ekranlarında görücüye çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, özel yayında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'den alınması planlanan yeni F-16'larla ilgili konuşan Demir, "Yeni F-16 ihtiyacı ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Umarız olumlu sonuçlanır" ifadelerini kullandı. Milli Muharip Uçak projesi ile ilgili önemli bilgiler veren İsmail Demir, "Milli Muharip Uçak için hangar çıkışı önümüzdeki sene. Kardeşi Hürjet ile beraber uçacak. Kızılelma'mızı da uçurmayı bekliyoruz gelecek sene" dedi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve A Haber farkıyla çok özel görüntüler...