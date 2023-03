7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile görüşecek

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşme talebinin olduğunu söyledi.

BUGÜN TALEP DEĞERLENDİRİLECEK

Memleket Partisi'nin bugün düzenlenecek MYK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinin değerlendirileceği belirtildi.

ÇEKİLMESİ İÇİN BEKLENTİ KALMADI

Siyaset kulislerinde bu ziyaretin ikna ziyareti olmayacağı iddia edildi. Gelen bilgilere göre, CHP'de İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine çekilmesine dair bir beklenti kalmadı. İddialara göre, CHP'liler İnce'nin adaylık konusunda ısrarcı ve "ikna edilemez" olduğunu anladı.





CHP'LİLER UYARILDI

Bu kapsamda İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ise nezaket ziyareti kapsamında kalmasının beklendiği ve bazı CHP'lilerin İnce hakkında uyarıldığı kulislerde konuşuluyor.

"ADAY OLMA" ÇAĞRISI YAPILAN MUHARREM İNCE'YE "AKŞENER" FORMÜLÜ: "LİNÇ ET, HEYET GÖNDER, İKNA ET"

CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, demokratik hakkını kullanarak 14 Mayıs'taki seçimlerde aday olacağını açıkladı. İnce'nin kararı sonrası sosyal medyadan lince başlayan CHP'nin popüler kültür tetikçileri demokratik hakkını kullanan bir siyasetçiye demediklerini bırakmadı.

Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Say, İnce'ye "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar, alaya aldı, Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı.







BOĞAZ'DA VİSKİSİNİ YUDUMLARKEN MEMLEKETE YOL GÖSTERENLER..

100 bin imza topladığının açıklanmasının ardından konuşan Muharrem İnce "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." ifadelerini kullanmıştı.

İNCE'YE AKŞENER FORMÜLÜ

CHP öncülüğünde kurulan 6'lı masa, yeni bir açmazla daha karşı karşıya. Daha önce "Kazanacak aday" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i masaya döndürme taktiklerinin neredeyse aynısı şimdi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce üzerinde deneniyor. İki genel başkana da uygulanan taktiklerin ortak özellikleri, 'önce linç et, sonra heyet gönder ikna et' şeklinde özetlenebilir.

İLK AŞAMA: LİNÇ ETME

Meral Akşener, masadan kalktığında CHP'li troller başta olmak üzere ağır bir linç kampanyasına maruz bırakıldı. AK Parti'den rüşvet aldığını bile ima edenler, dile getirenler oldu. Aynı linç Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması sonrasında da devreye sokuldu. Aynı argümanla saldırılar oldu. Rüşvet suçlaması bir yana, imzacılarının bile AK Partili olduğu iddia edildi.

Akşener'e uygulanan linç kampanyasından sonra içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu heyetler devreye sokulmuştu.

İKİNCİSİ: HEYET GÖNDERME

Bu heyet belli tavizlerle ikna sürecini tamamlamıştı. CHP'li üst düzey kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre, İnce için de bir heyet oluşturuldu. Bu heyetin içinde Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanları ve parti genel merkez yöneticileri bulunuyor. Bu heyet, yakın zaman içinde Memleket Partisi yetkilileriyle görüşerek, pazarlık sürecini başlatmayı hedefliyor.

YARDIMCILIK TEKLİFİ OLMAZSA BAKANLIK

CHP'li heyetin Muharrem İnce'ye teklifleri konusunda da çeşitli kulisler dolaşıyor. Konuşulanlara göre İnce'ye 8. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilecek. Akşam'da yer alan habere göre, kabul edilmemesi halinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve seçilecek yerden 10 milletvekili kontenjanı önerilecek. Meral Akşener'de etkili olan taktiğin, İnce üzerinde etkili olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

