İbretlik vaka! Akşener ve İnce'nin başına gelenler örnek oldu: Devr-i sabık peşindeler

100 bin imzayı toplayan Memeleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı oldu. Adaylığının öncesinde kendisine çağrıda bulunan çok sayıda sözde sanatçı ve fondaş gazeteci, 100 bin imzanın ardından adeta saldırıya geçti. İnce'ye ağır sözlerle yüklenen isimler, adaylıktan vazgeçmesi için adeta İnce'yi tehdide başladılar.

YANDAŞ ÜNLÜLER HAKARET BAŞLADI

24 Haziran 2018 seçimlerinde, "Bir kar yağar ince ince marşı" twee'tiyle oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini belli eden Athena grubu solisti, bu kez sert ifadelerle eleştiride bulundu.

Sosyal medya hesabından, İnce'nin videosunu paylaşarak yorum yapan Özoğuz, şu ifadelere yer verdi:

Sayın Muharrem İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahtan hangi sepele nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir!

Sözde sanatçı.