İbretlik vaka! Akşener ve İnce'nin başına gelenler örnek oldu: Devr-i sabık peşindeler

100 bin imzayı toplayan Memeleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı oldu. Adaylığının öncesinde kendisine çağrıda bulunan çok sayıda sözde sanatçı ve fondaş gazeteci, 100 bin imzanın ardından adeta saldırıya geçti. İnce'ye ağır sözlerle yüklenen isimler, adaylıktan vazgeçmesi için adeta İnce'yi tehdide başladılar.
YANDAŞ ÜNLÜLER HAKARET BAŞLADI
24 Haziran 2018 seçimlerinde, "Bir kar yağar ince ince marşı" twee'tiyle oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini belli eden Athena grubu solisti, bu kez sert ifadelerle eleştiride bulundu.
Sosyal medya hesabından, İnce'nin videosunu paylaşarak yorum yapan Özoğuz, şu ifadelere yer verdi:
Sayın Muharrem İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahtan hangi sepele nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir!
Sözde sanatçı.
Öte yandan aynı videoya oyuncu Şahan Gökbakar da yorum yaptı.
İnce'yi eleştiren isimlerden biri olan Gökbakar da şu ifadeleri kullandı:
Woooowww mükemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti...
Not: yarın açıklama gelir, "konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydanozu çıkartıyordu."
Muharrem İnce'nin adaylığının muhalefete yaradığını düşünen ünlü isimler, tepkilerini sürdürürken bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi.
2018 yılında İnce'yi desteklediğini belirten Vuslateri, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.