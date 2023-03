İbretlik vaka! Akşener ve İnce'nin başına gelenler örnek oldu: Devr-i sabık peşindeler

Sevgi kelebeği görünümlü siyasilerin ve etraflarına toplananların her birinin aslında "intikam duygusu" ile yanıp tutuşmaları. Ülkeye barış ve huzur getirmekten ziyade "azgın azınlığın hislerine teslim olarak" önce devletten, sonra milleten rövanş alma kararlılıkları. "Her şey çok güzel olacak" masalı ile İstanbul'da sergilenen dışlama ve ötekileştirmenin, eğer fırsat bulurlarsa ülkenin her kurumuna ve her yanına yayılacağını şimdiden ilân etmeleri.

Yeri gelmişken...