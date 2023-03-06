6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu oldu! Son toplantıda yine kriz: Meral Akşener 'yeter' diye bağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.
Daha sonras aday Kemal Kılıçdaroğlu, 5 liderin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;
Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşı ile yöneteceğiz. Biz Millet ittifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz.
11 Madde az önce içeride sonuçlandı ve onu biraz sonra basın mensupları ile paylaşacağız.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A 'ŞARTLI' EVET
6'lı Masa'nın ortak açıklaması: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.
AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU: MEMNUNİYETSİZ TAVRI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'ndan en uzak konumda yer alan Akşener'in mutsuz tavrı yüzünden okundu. Belliki bu toplantıda da bir gerginlik yaşanmıştı.
TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, 'Akşener'in suratı neden asıktı?' başlıklı yazısında 6'lı koalisyonda dün yaşanan Babacan ve Akşener kavgasına değindi. Saymaz, sesler salonun dışına taşınca Akşener'in arabasının bile hazırlandığını yazdı.
İsmail Saymaz'ın yazısından öne çıkan başlıklar;
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, dün partisinin genel merkez binası önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken, bütün gözler Meral Akşener'deydi.
Akşener'in suratı asıktı.
Yüzünden düşen bin parçaydı.
Somurtuyordu.
Zaten açıklamadan sonra başkanlar yemeğe geçerken, Akşener katılmayıp ayrıldı. İyi Partililere sorsanız yorgun ve uykusuzdu, bu yüzden gitmişti.
Halbuki Altılı Masa'nın dünkü barışma toplantısında gerginlik çıktı ve beklenmedik şekilde sesler yükseldi. Az kalsın masa yine dağılacaktı. Ve üstelik 36 saatlik olağanüstü bir çaba tuzla buz olabilirdi.
ÖZEL VE TÜRKKAN DEVREYE GİRDİ
Akşener, 2 Mart günü "Ortak cumhurbaşkanı adayımızda ortak anlayışa ulaşmış bulunuyoruz" cümlesinin yazılı olduğu bildiriyi imzaladıktan bir gün sonra Altılı Masa'yı silkeleyerek, koltuğundan kalkmıştı.
CHP sarsıntının geçmesini bekledi.
İlk temas 4 Mart'ta kuruldu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, çözüm yolu aradı.
BÜLENT TEZCAN FORMÜLÜ
Özel, CHP'li avukat milletvekili Bülent Tezcan'ın geliştirdiği formülü masaya getirdi. Bu formüle göre Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın halkta oluşturduğu sempatiyi desteğe dönüştürmek için iki başkana cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı verilebilirdi.
Tezcan'ın formülü 20 gün önce CHP'nin grup başkanvekilleri tarafından olgunlaştırıldı. Bir kriz halinde 'B' planı olarak değerlendirilecekti. Kriz, beklenilenden önce patlayınca raftan indirildi ve Özel tarafından Türkkan'a açıldı.
Formül Kılıçdaroğlu'na anlatıldı.
CHP lideri sıcak baktı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN GECE ZİYARETİ
Bu gelişme üzerine İstanbul'dan çağrılan İmamoğlu ve Yavaş, 6 Mart'ta sabah saat 1'de Akşener'e gizli bir ziyarette bulunarak, formülü sundu. Akşener yumuşadı.
Gece boyunca telefonlar susmadı.
Babacan, Kılıçdaroğlu'nu…
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu…
Davutoğlu da Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu aradı.
Kılıçdaroğlu, öğle saatinde Akşener'e telefon açarak, kandilini kutladı ve iki başkanın kendisine ziyarette bulunacağını bildirdi. Birkaç saat sonra İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'i İYİ Parti'de ziyaret etti. Akşener, "Tamam" dedi.