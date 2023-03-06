6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu oldu! Son toplantıda yine kriz: Meral Akşener 'yeter' diye bağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.

Daha sonras aday Kemal Kılıçdaroğlu, 5 liderin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi.





Saadet Partisi Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;







Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşı ile yöneteceğiz. Biz Millet ittifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz.



11 Madde az önce içeride sonuçlandı ve onu biraz sonra basın mensupları ile paylaşacağız.









İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A 'ŞARTLI' EVET

6'lı Masa'nın ortak açıklaması: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.





AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU: MEMNUNİYETSİZ TAVRI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'ndan en uzak konumda yer alan Akşener'in mutsuz tavrı yüzünden okundu. Belliki bu toplantıda da bir gerginlik yaşanmıştı.

TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, 'Akşener'in suratı neden asıktı?' başlıklı yazısında 6'lı koalisyonda dün yaşanan Babacan ve Akşener kavgasına değindi. Saymaz, sesler salonun dışına taşınca Akşener'in arabasının bile hazırlandığını yazdı.

İsmail Saymaz'ın yazısından öne çıkan başlıklar;



Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, dün partisinin genel merkez binası önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken, bütün gözler Meral Akşener'deydi.

Akşener'in suratı asıktı.

Yüzünden düşen bin parçaydı.

Somurtuyordu.