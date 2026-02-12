SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıKanbolat Görkem Arslan gözyaşlarıyla uğurlandı!Kanbolat Görkem Arslan gözyaşlarıyla uğurlandı!Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 18:16 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Bunlar da Var 11:50CHP'lilerin provokasyonuna TBMM İdare Amiri'nden sert tepki! 12.02.2026Perşembe 00:27Düzce'de uyuşturucu baskını: Evi seraya dönüştürmüş! 11.02.2026Çarşamba 01:15Şanlıurfa'da dev fuhuş operasyonu: 31 gözaltı 11.02.2026Çarşamba 00:36Mudanya'da cani anne vahşeti: 5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü 11.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN