Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.03.2023 20:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2023 20:49
    ABONE OL

    Muharrem İnce "Aday olma" diyen 107 CHP'liyi topa tuttu: Gıkını çıkarmayıp koltuk derdine düşenler demokrasiden bahsetmesin

    Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısında bulunan CHP'li isimleri yaylım ateşine tuttu. "Gıkını çıkarmayıp koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemez" diyen İnce, CHP'lilere "Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Atatürk'e CHP'de hakaret edilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' denilirken biriniz tepki gösterdiniz mi?" sorularını yöneltti. Takvim.com.tr, Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu' baskısında bulunan 107 ismi sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    İnce Aday olma diyen 107 CHP’liyi topa tuttu

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefetin küçük hesaplaşma ve çekişmelerine şahit oluyor.



    CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı için adaylığını ortaya koydu ve gereken 100 bin imzayı dördüncü gün sonunda topladı. Bu süreçte CHP ve yandaşı medyadan İnce'ye yönelik '"Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskıları yapılmaya başlandı.



    107 CHP'LİDEN İNCE'YE 'KILIÇDAROĞLU' BASKISI
    Önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış 107 isim "Sayın Muharrem İnce'ye Çağrımızdır" başlıklı bir metin yayımladı.

    Metinde İnce'ye adaylıktan çekilme çağrısı yapan vekiller, "Cumhuriyetimizin 100. yılında çağdışı bir rejimin ilanını amaçlayanlara karşı oluşturulan büyük dayanışmanın bir parçası olma yönünde karar alacağına inanmak istiyoruz" dedi.



    "GIKINI ÇIKARMAYIP KOLTUK DERDİNE DÜŞENLER BUGÜN BANA DEMOKRASİDEN BAHSEDEMEZ"
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Muharrem İnce'den kendisine 'Kılıçdaroğlu' baskısında bulunan 107 CHP'liye yaylım ateşi geldi.

    İnce,"CHP'li eski 107 Milletvekili arkadaşın çağrıyı bana değil Genel Başkanlarına yapmaları lazım. Partinin basın toplantısı salonunda Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Atatürk'e CHP'de hakaret edilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemezler" ifadelerini kullandı.



    İşte Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

    "O arkadaşlarıma şunu söylüyorum; arkadaşlar, CHP'nin tüzüğü antidemokratikleştirilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? 'Saraya giden CHP'li' yalanını ortaya attıklarında siz ne yaptınız? Seçim gecesi yalanını attıklarında siz ne yaptınız? Atatürk'e CHP içinde hakaret edilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Çıkarmadınız mı? Ön seçim kaldırılırken siz ne yaptınız? Partideki bütün bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler, bugün bana demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını hatırlatırım onlara. Hiç sesinizi çıkarmadınız. Neredeydiniz siz? Siz benim arkadaşımsınız. Beraber çalıştık. Ben 16 sene milletvekilliği yaptım orada. Atatürk'e hakaret edilirken, Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' denilirken biriniz tepki gösterdiniz mi? Hanginiz ne yaptınız? Onun için çok inandırıcı gelmiyorlar bana."



        "GÖRÜŞME TALEBİ OLMADI"
        İnce, kendisinin adaylık konusunda diğer siyasi isimlerle görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Benimle bir ilişki kuran olmadı. Görüşme talebi de olmadı. Nokta." dedi.

        "SADECE ENGELLEME GÖRDÜM"
        Muharrem İnce'nin hedefinde 6'lı koalisyon unsurları da vardı...

        Bu seçimde Türkiye'de centilmenliğin yok olduğunu gözlemlediğini söyleyen İnce, "2018'de ben Cumhuriyet Halk Partisinin adayıydım. Mitinglerde çıktım, 'Sayın Akşener'e imza verin' dedim, 'Sayın Karamollaoğlu'na imza verin' dedim, 'Sayın Perinçek'e imza verin' dedim. Bekledim aslında. Hiçbirini göremedim. Sadece engelleme gördüm." ifadesini kullandı.



        Muharrem İnce'ye 'Kılıçdaroğlu' baskısında bulunan 107 CHP'li isimler ise şu şekilde;

        Mehmet Tomanbay, Enis Tütüncü, Şükrü Elekdağ, Esfender Korkmaz, Sacid Yıldız, Mustafa Özyurt, Mustafa Timisi, Hasan Akyol, Mustafa Gazalcı, Nevin Gaye Erbatur, Mustafa Yılmaz, Abdülkadir Ateş, Tahir Köse, Ensar Öğüt, Gani Aşık, Bayram Meral, Bülent Baratalı, Yüksel Çengel, Halil Çulhaoğlu, İsmail Değerli, Muhsin Koçyiğit, İbrahim Tez, Güneş Gürseler, İsmet Çanakçı, Züheyir Amber, Hüseyin Özcan, Ali Cumhur Yaka, Fahrettin Üstün, Kemal Sağ, Vezir Akdemir, Türkan Miçooğulları, Nadir Saraç, Hüseyin Bayındır, Mehmet Parlakyiğit, Metin Somuncu, Selahattin Öcal, Ömer Çiftçi, Sedat Uzunbay, Hasan Güyüldar, Ruşen Işın, Mustafa Yıldız, İbrahim Taşdemir, Halil Ünlütepe, Yüksel Çorbacıoğlu, İsmail Özay, Mehmet Küçükaşık, Harun Akın, Osman Çoşkunoğlu, Muharrem Toprak, Ersoy Bulut, Atilla Emek, Arsan Savaş Arpacıoğlu, Altan Tuna, Necati Uzdil, Ahmet Yılmaz Kaya, Vahit Çekmez, Şefik Zengin, Erdal Karademir, Mehmet Kartal, Muharrem Kılıç, Feridun Ayvazoğlu, Erol Tınaztepe, Vedat Melik, Şevket Köse, Celal Topkan, Ali Haydar Şahin, Ali Ahmet Ertürk, Musa Çam, Selçuk Ayhan, Şevki Kulkuloğlu, Metin Arif Ağaoğlu, Hulusi Güvel, Yaşar Ağyüz, Erol Ağagil, Zeki Ünal, Fuat Erçetin, Mahmut Keçeli, Ahmet Ersin, Mustafa Kul, Rıza Yılmaz, Ali Haydar Erdoğan, Zeki Naci Tarhan, Ahmet Güzel, Tevfik Koçak, Atila Hun, Çetin Bilgir, Bahattin Alagöz, Kazım Özev, Naci Aslan, Hüseyin Güler, Orhan Eraslan, Ali Yiğit, Orhan Sür, Orhan Diren, Ali Oksal, Sabri Yavuz, Şadan Şimşek, Beşer Baydar, Feramuz Şahin, Abdülaziz Yazar, Ufuk Özkan, Malik Ecder Özdemir, Mahmut Işık, Halil Çalık, Ali Günay, Numan Gültekin, Hilmi Develi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Anca 100 bin
        Haberler Güncel Muharrem İnce "Aday olma" diyen 107 CHP'liyi topa tuttu: Gıkını çıkarmayıp koltuk derdine düşenler demokrasiden bahsetmesin
            loading
            SON DAKİKA