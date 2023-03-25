Muharrem İnce "Aday olma" diyen 107 CHP'liyi topa tuttu: Gıkını çıkarmayıp koltuk derdine düşenler demokrasiden bahsetmesin





"GIKINI ÇIKARMAYIP KOLTUK DERDİNE DÜŞENLER BUGÜN BANA DEMOKRASİDEN BAHSEDEMEZ"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Muharrem İnce'den kendisine 'Kılıçdaroğlu' baskısında bulunan 107 CHP'liye yaylım ateşi geldi.



İnce,"CHP'li eski 107 Milletvekili arkadaşın çağrıyı bana değil Genel Başkanlarına yapmaları lazım. Partinin basın toplantısı salonunda Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Atatürk'e CHP'de hakaret edilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler bugün bana demokrasiden bahsedemezler" ifadelerini kullandı.







İşte Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

"O arkadaşlarıma şunu söylüyorum; arkadaşlar, CHP'nin tüzüğü antidemokratikleştirilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? 'Saraya giden CHP'li' yalanını ortaya attıklarında siz ne yaptınız? Seçim gecesi yalanını attıklarında siz ne yaptınız? Atatürk'e CHP içinde hakaret edilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Çıkarmadınız mı? Ön seçim kaldırılırken siz ne yaptınız? Partideki bütün bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler, bugün bana demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını hatırlatırım onlara. Hiç sesinizi çıkarmadınız. Neredeydiniz siz? Siz benim arkadaşımsınız. Beraber çalıştık. Ben 16 sene milletvekilliği yaptım orada. Atatürk'e hakaret edilirken, Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' denilirken biriniz tepki gösterdiniz mi? Hanginiz ne yaptınız? Onun için çok inandırıcı gelmiyorlar bana."