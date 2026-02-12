CHP'li meclis üyesinden ağza alınmayacak küfürler: Kadınlar arbedenin arasında kaldı
CHP’de sular durulmuyor, küfür siyaseti hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı "Alçak köpek" ve "S*r git"* diyerek partisinden kaçıran Genel Başkan Özgür Özel’in açtığı yoldan, şimdi de meclis üyeleri ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP’li Erkan Uygun, adeta Genel Başkanı Özgür Özel'e nazire yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis oturumu, salon dışındaki küfürlü kavga ile noktalandı. Meclis üyelerinin birbirine girdiği, öfkelenen CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun'un ağza alınmayacak küfürler ettiği anlar kameralara yansıdı.