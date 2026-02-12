PODCAST CANLI YAYIN
CHP'li meclis üyesinden ağza alınmayacak küfürler: Kadınlar arbedenin arasında kaldı

CHP'li meclis üyesinden ağza alınmayacak küfürler: Kadınlar arbedenin arasında kaldı

CHP’de sular durulmuyor, küfür siyaseti hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı "Alçak köpek" ve "S*r git"* diyerek partisinden kaçıran Genel Başkan Özgür Özel’in açtığı yoldan, şimdi de meclis üyeleri ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP’li Erkan Uygun, adeta Genel Başkanı Özgür Özel'e nazire yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis oturumu, salon dışındaki küfürlü kavga ile noktalandı. Meclis üyelerinin birbirine girdiği, öfkelenen CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun'un ağza alınmayacak küfürler ettiği anlar kameralara yansıdı.

Bunlar da Var

CHP'lilerin provokasyonuna TBMM İdare Amiri'nden sert tepki!
CHP'lilerin provokasyonuna TBMM İdare Amiri'nden sert tepki!
Düzce'de uyuşturucu baskını: Evi seraya dönüştürmüş!
Düzce'de uyuşturucu baskını: Evi seraya dönüştürmüş!
Şanlıurfa'da dev fuhuş operasyonu: 31 gözaltı
Şanlıurfa'da dev fuhuş operasyonu: 31 gözaltı
Mudanya'da cani anne vahşeti: 5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü
Mudanya'da cani anne vahşeti: 5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle