Vefat eden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı yürek burktu
İstanbul’daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın, vefatından saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Rol aldığı tiyatro oyunundan görüntüler paylaşan Arslan’ın videoya düştüğü anlamlı not, sevenleri tarafından son veda olarak yorumlandı. Sanat camiasını yasa boğan o paylaşımın detayları ve ünlü oyuncunun hafızalara kazınan son sözleri haberimizde.