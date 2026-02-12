PODCAST CANLI YAYIN
Vefat eden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı yürek burktu

İstanbul’daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın, vefatından saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Rol aldığı tiyatro oyunundan görüntüler paylaşan Arslan’ın videoya düştüğü anlamlı not, sevenleri tarafından son veda olarak yorumlandı. Sanat camiasını yasa boğan o paylaşımın detayları ve ünlü oyuncunun hafızalara kazınan son sözleri haberimizde.

CHP'lilerin provokasyonuna TBMM İdare Amiri'nden sert tepki!
Düzce'de uyuşturucu baskını: Evi seraya dönüştürmüş!
Şanlıurfa'da dev fuhuş operasyonu: 31 gözaltı
Mudanya'da cani anne vahşeti: 5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü
