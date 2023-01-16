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6'lı masanın GÜL'ü Ali Babacan! Anayasa ilk 4 maddeye (Resmi dil,Atatürk) dokunacak

6'lı masanın GÜL'ü Ali Babacan! Anayasa ilk 4 maddeye (Resmi dil,Atatürk) dokunacak
16.01.2023 17:40

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, başarılarıyla yeni yüzyılın savaş anlayışını kökünden değiştiren ve yerli savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar SİHA'ları hedef aldı. Yurt dışında Yunanistan, içeride SİHA Sezgin ve HDPKK çizgisindeki siyasetçilerin hedefindeki Baykar'a yüklenen Babacan, "SİHA'lar hükümetin en önemli propaganda projesi. Bunu kutsal hale getirdiler ama biz buna dokunacağız." açıklamasında bulundu. Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin de, "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" diyerek şer cephesinde yerini almıştı. Son olarak Ali Babacan'ın skandal ifadeleri öfke seline dönüştü tepki üstüne tepki yağdı... Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

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