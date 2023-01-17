6'lı masa koalisyon pazarlıklarında birbirine düştü! Krizi perdelemek için Bakanlıkları artıracaklar

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6'lı masa birbirine düşmüş durumda. Daha seçime girmeden koalisyon pazarlıklarında kavgaya tutuşan masa üyelerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'şartlı evet' verdiği iddia edildi. CHP liderinin aday olduğu denklemde masadaki diğer 5 genel başkanında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı pozisyonuna getirileceği kulislerde konuşulanlar arasında. Öte yandan her partiye bir Bakanlığın 'kesinlikle' verileceği söylendi. Masanın krizi perdelemek, çatlak sesleri kesmek adına 5-6 ek Bakanlık açacağı böylelikle mevcuttaki Bakanlık sayısının 22-23 olacağı bir başka iddia.