CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı koalisyonun adayı olarak açıklanması dünya basınında geni yer aldı. Türkiye aleyhtarı blok adaylık açıklamasını sevinçle karşıladı. Detayları A Haber Muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan aktardı.
6’lı koalisyonun yeniden bir araya gelmesi Batı’yı memnun etti
OTOMATİK OYNAT
- İnfaz erteleme ve İcra İflas Kanunu'nda değişiklik içeren yeni kanun teklifi Meclis'te!
- Deprem kahini "Dolunay etkileyecek" demişti! 7 Mart Kayseri'de 3 deprem şoke etti! İşte tüm detaylar
- Başkan Erdoğan, Waddaulah ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! "2 ülke arasında 5 anlaşma imzalandı"