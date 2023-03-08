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6’lı koalisyonun yeniden bir araya gelmesi Batı’yı memnun etti

6’lı koalisyonun yeniden bir araya gelmesi Batı’yı memnun etti
08.03.2023 13:51 - Son Güncelleme: 08.03.2023 13:51

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı koalisyonun adayı olarak açıklanması dünya basınında geni yer aldı. Türkiye aleyhtarı blok adaylık açıklamasını sevinçle karşıladı. Detayları A Haber Muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan aktardı.

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