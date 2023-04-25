3 bin 500 engelli öğretmen ataması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor. 4 bin 300 öğretmenimiz başvurmuştu. 3 bin 500 atamayı bugün gerçekleştirdik. Geriye kalan tüm engelli öğretmenlerimizi atayacağız." dedi.