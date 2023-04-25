Haberler Güncel Videoları 3 bin 500 engelli öğretmen ataması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

3 bin 500 engelli öğretmen ataması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

3 bin 500 engelli öğretmen ataması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
25.04.2023 12:51 - Son Güncelleme: 25.04.2023 12:52

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:24
Hürjet ilk uçuşunu...
Güncel 01:10
Meral Akşener, PKK...
Güncel 01:33:05
Bakan Kurum'dan A Haber'e özel...
Güncel 00:40
AKINCI VE KIZILELMA aynı anda...
Güncel 00:45
HDPKK'nın 'yiğit'leri!...
Güncel 54:28
Başkan Erdoğan’dan Manisa’da...
Güncel 04:01
İşte AK Parti’nin bir solukta...
Güncel 06:04
ÖTV ve vergi muafiyeti müjdesi
Güncel 13:15
TBMM 103 yaşında
Güncel 00:22
TCG Anadolu’nun hızlandırılmış...
Güncel 18:34
İşte renkli anlar
Güncel 06:25
Gazi Meclis 103 yaşında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenen 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor. 4 bin 300 öğretmenimiz başvurmuştu. 3 bin 500 atamayı bugün gerçekleştirdik. Geriye kalan tüm engelli öğretmenlerimizi atayacağız." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA