HDP'li Salihe Aydeniz'den teröristbaşı Öcalan'a özgürlük çağrısı yaptı! 'Kürdistan' dedi Kılıçdaroğlu'na mesaj yolladı

7'li koalisyonun ortağı HDP'nin Bingöl'de düzenlediği mitingde ortaya çıkan DBP'li vekil Salihe Aydeniz, skandal sözler sarf etti. Konuşmasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük vaadi"nde bulunan Aydeniz, "Kürt sorununun demokratik çözümünün birinci muhatabı, sayın Abdullah öcalandır. İmralı özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek; İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek." dedi. Konuşmasında "Buna inananlarla beraber siyaset yapalım" diyen Aydeniz, adeta 7'linin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da selam çakarak mesaj gönderdi.