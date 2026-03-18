1915 Çanakkale Köprüsü 4 yılda 135 milyar lira tasarruf sağladı

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu 4 yılda 135 milyar lira tasarruf sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanını taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü ile 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun hizmete girişinin 4. yılında önemli veriler paylaştı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre köprü ve otoyol, Türkiye'ye hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük kazanımlar sağladı. Haberin drone görüntülerine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

4 yılda 135 milyar liralık tasarruf nasıl gerçekleşti?

Uraloğlu'nun yazılı açıklamasına göre 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun sağladığı tasarruf iki ana kalemden oluşuyor. Sürücüler ve lojistik sektörü, 4 yıllık dönemde 129 milyar lira zaman tasarrufu elde ederken yakıt giderlerindeki azalma 6 milyar lira olarak hesaplandı. Bu iki kalemin toplamı 135 milyar liraya ulaştı.

Çanakkale Boğazı geçişi artık yalnızca 6 dakika

Köprünün hayata geçmesinden önce boğaz geçişleri saatler sürebiliyordu. Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Marmara Otoyol ringini tamamlamasıyla birlikte Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe güzergahında kesintisiz kara yolu bağlantısı kuruldu. Boğaz geçiş süresi ise 6 dakikaya indi.

313 bin ton karbon salımı azaldı

Ekonomik tasarrufun yanı sıra çevre açısından da dikkat çekici veriler paylaşıldı. Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyol sayesinde çevreye zararlı karbon salımının 313 bin ton azaltıldığını açıkladı. Bu rakam, Türkiye'nin ulaşım kaynaklı karbon azaltımında kaydettiği önemli adımlardan birini temsil ediyor.

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü

Cumhuriyet'in 100. yılına atıfla tasarlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2.023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli asma köprüsü unvanını taşıyor. Köprünün toplam uzunluğu 3.563 metre, yaklaşım viyadükleriyle birlikte geçiş uzunluğu ise 4.608 metreye ulaşıyor.

Çanakkale Zaferi'ne ithafen inşa edilen kuleler

Köprünün 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleler, Çanakkale Zaferi'ne ithafen tasarlandı. Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatan 16 metrelik top mermisi figürleriyle birlikte kulelerin toplam yüksekliği 334 metreye ulaşıyor.

Akıllı ulaşım sistemleriyle donatıldı

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, modern teknoloji altyapısıyla da öne çıkıyor. Projede kullanılan 210.700 metre uzunluğundaki fiber optik iletişim altyapısı, olay algılama kamera sistemleri, meteoroloji ölçüm istasyonları ve acil çağrı sistemleri, köprüyü ve otoyolu Türkiye'nin en ileri teknolojiye sahip ulaşım güzergahları arasına taşıdı.