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19 ilde Narkoçelik operasyonu: 49 kişi yakalandı
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19 ilde Narkoçelik operasyonu: 49 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 08:52 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 08:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde uyuşturucu madde ve imalatçılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-42' operasyonlarında 49 zehir tacirinin yakalanadığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; " Zehir tacirlerine yönelik ülkemiz genelinde, bu kabine döneminde 62 bin 132 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucu 42 bin 908 şüpheli tutuklandı. 18 bin 718'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonlarda ayrıca; 163, 7 ton uyuşturucu madde, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevir ele geçirildi." dedi.

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