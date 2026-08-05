Sıcak hava dalgası İstanbul'u sardı: Eyyam-ı bahur geliyor!

Çanakkale Ezine'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Özgür Özel ve Veli Ağbaba için zincirleme rüşvet fezlekesi!

Hassa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Hassa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı