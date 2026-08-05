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Sıcak hava dalgası İstanbul'u sardı: Eyyam-ı bahur geliyor!

Sıcak hava dalgası İstanbul'u sardı: Eyyam-ı bahur geliyor!

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Megakenti etkisi altına alan kavurucu sıcaklar pik noktasına ulaşıyor. Uzmanlar, termometrelerin 40 dereceyi görebileceği konusunda uyarıyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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