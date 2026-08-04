Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 22:43 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 23:12

Minibüs kontrolünü kaybetti, 8 araç birbirine girdi

Kaza, saat 20.45 sıralarında Beyoğlu Gazhane Caddesi Kabataş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki lüks minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle arkadan gelen taksilerin de dahil olduğu toplam 8 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

5 kişi yaralandı, caddede trafik aksadı

Kazada hafif yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik amacıyla caddede bir şeridi trafiğe kapatırken, kullanılamaz hale gelen 3 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından caddedeki trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaza yeri dronla görüntülendi

Meydana gelen 8 araçlık zincirleme kazanın ardından caddede yaşanan hareketlilik dron kamerasıyla havadan görüntülendi.