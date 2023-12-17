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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023, 14:56 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023, 15:00

17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti! FETÖ ile mücadelenin sembol isimleri bilinmeyenleri anlattı

FETÖ'nün 17 Aralık 2013'teki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den talimat alan örgüt üyeleri, devlet otoritesini ve tüm anayasal kurumları ele geçirme hedefi doğrultusunda düğmeye bastı. Yargıyı silah olarak kullanan FETÖ terör örgütü, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetini itibarsızlaştırarak devirmeye çalıştı. Dönemin sembol isimleri, herkes kaçarken ellerini, hatta başlarını taşın altına koyarak FETÖ'nün kumpasını bozan o isimler yaşananları anlattı. FETÖ'ye yargı içinden ilk tepkiyi veren Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, "Türkiye için çok ciddi, sıkıntılı bir sürecin başlangıcıydı. O günlerde bunu birçok insan fark edemedi. Uzun yıllardan beri bu örgütün bir cemaat gibi hareket ettiğini, bir cemaat olarak lanse edildiği için vatandaş ilk bakışta bunların neye kalkıştığını, ne düşündüğünü, bunun ucunun nereye varacağını ilk anda hesap edemedi. Bunu hesap edenlerden birisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

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