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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024, 23:24 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, 23:29

▶️ MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit 1 asker yaralı

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P. Uzm. Çvş. Samet ASLAN şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P. Uzm. Çvş. Samet ASLAN şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

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