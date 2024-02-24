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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024, 00:16 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024, 00:16

▶️ CHP fondaşı Halk TV'den 'İYİ' itiraf! İmamoğlu'dan İYİ Parti seçmenine 'kazanan adam' oyunu

Bir yandan DEM ile kirli bir ittifaka imza atan Ekrem İmamoğlu, diğer taraftan İYİ Parti’yi karıştırma çalışmalarını sürdürüyor. İmamoğlu, İYİ Parti'yi karıştırarak Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedeflerken seçmen üzerinde de kirli bir algı operasyonu sürdürüyor. CHP fondaşı Halk TV seçmen üzerinde kurulmak istenen algı operasyonunu itiraf adeta itiraf etti. Fondaş Halk TV'de konıuşan yandan Necdet Saraç, "Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı en önemli işlerden bir tanesi tartışmayı ‘kazanacak aday’ tartışmasına. Ekrem İmamoğlu’nun böyle bir algının büyümesi hangi siyasi partilerin seçmenini etkileyecektir bence İYİ Parti ve DEM seçmenini pozitif etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

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