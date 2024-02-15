Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasının şeması çıkarıldı | Elvan Koçak'ın avukatı duruşma salonunda yaşananları "Korkunç" diyerek anlattı: Adnan dayanamadı!

Çömlekçioğlu 'kedicik' olarak bahsedilen kadınların da hâlâ belli evlerde kaldığını iddia ederek "Kadınlar belli evlerde bir evlerde kalıyorlar. Buna son verildiğinde örgüt sona erer. Dışarıdan uzak kalıyorlar. Bu insanlar ailelerin yanına gitse aileleri 'kızım sen ne yaptın der' Adnan Oktar bu durumdan çok korkuyor. On binlerce sempatizanı var. Mağdur durumda olan 300'e yakın kişi var. Dışarıdaki bu yapılanma tutuklu olan bütün erkeklere de kadınlara üyelere de yine örgüt tarafından finans sağlanıyor. Bu süreçte onlar her şeyi yönlendiriyorlar. Cezaevine gidecek çamaşırları vs. bu ekip ayarlıyor." dedi.

Gülperi Koçak ve örgüte dahil ettiği 3 çocuğu

"Adnan Oktar'ın son savunması, 10 bin yılla yargılanıyor, can telaşında olmanız gerekirken bir avukat geldi sanık tarafına daha önce hiç gelmemiş tanımıyoruz. Güzel bir kızcağız giymiş kıyafetini eteğini en önde oturuyor. Adnan Oktar'ın görebileceği bir noktada. Elinde telefonu tüm duruşma boyunca oturdu, Adnan ona bakıyor o Adnan'a bakıyor. Sonunda Adnan dayanamadı kendisi de söyledi 'kızcağız baksanıza dedi ne kadar güzel dedi su gibi dedi' adam 10 bin yılla yargılanıyor hâlâ güzel kadına iltifat etmenin peşinde. Çok garip bir kafa."

ADNAN OKTAR DAVA ESNASINDA KIZA BAKTI: SU GİBİ İnsanlarda hala bir korku olduğu vurgulayan Çömlekçioğlu, dava esnasında yaşadığı bir detayı 'kokunçtu' diyerek şu sözlerle anlattı:

"Örgütün güncel yapılanması ve faaliyetleri"nin yer aldığı şema, Çömlekçioğlu'nun ifadelerini doğrular nitelikteydi. Şemada Adnan Oktar'ın örgüt üyesi avukatlar aracılığıyla talimatlarını ilettiğine yer verildi.

Adnan Oktar suç örgütünün cezaevindeki varlığını sürdürmek ve cezaevi dışında da faaliyetlerini devam ettirmek için "avukatlık yapılanmasını" kullandığına vurgu yapılan şemada, örgüt üyeleri çeşitli gruplara ayrıldı. Buna göre hazırlanan şemada, örgüte bağlı avukatların altında "Tutuklu örgüt yöneticileri ile üyeleri", "Hukuk Grubu", "İstanbul Grubu" ve "örgüt üyeleri"nin bulunduğu aktarıldı.

Şemada tutuklu örgüt yöneticileri ve üyelerinin alınan talimatlar doğrultusundaki görevlerine de yer verildi.

Tutuklu örgüt yöneticileri ve üyelerinin hem Oktar'a hem de birbirlerine mektup yazmaya teşvik ve telkin edildiği vurgulanan şemada, örgütten kopmaların önüne geçme adına sıklıkla cezaevindekilere dini telkinlerde bulunulduğuna işaret edildi.