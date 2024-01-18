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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 19:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 19:39

▶️ A Haber muhabirine alçak saldırı! Siyasilerden peş peşe kınama

Son dakika haberi! CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı. Bu sırada yerli ve milli medyayı hedef alan bir grup A Haber muhabiri Ahmet Vural'ı darbetti. Aldığı darbelerle düşen muhabir Vural'ı saldırganlar tekmelemeye başladı. Diğer basın mensuplarının araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Öte yandan başsavcılık harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı. Alçak saldırıya peş peşe tepkiler yağmaya devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin, "Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

ALÇAK SALDIRIYA KINAMA
Yaşanan olaydan sonra açıklamada bulunan İletişim Platformu Derneği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural ile Turkuvaz Medya'ya ve A Haber'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.




"İĞRENÇ BİR EYLEMDİR"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe iğrenç saldırıya çok sert tepki gösterdi. Kabaktepe paylaşımında, "Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir. Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırıyı gerçekleştirenleri en sert şekilde kınıyorum" dedi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de çirkin saldırıya sessiz kalmadı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda saldırıyı kınadıklarını belirterek "Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası gelişmeleri takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek için olay yerinde olan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, hukuki olarak süreci sonuna kadar takip edeceğimizi deklare ediyoruz.

Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gazetecileri hedef alan zihniyeti kınıyoruz. Bu saldırı karşısında sessiz kalan sözde gazeteci birlikleri ve cemiyetlerinin de akıl tutulması yaşadığını düşünüyoruz.

Bu saldırı hepimize yapılmıştır.
Bu saldırı basın meslek ve onuruna yapılmıştır."dedi.



AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İstanbul Büyükçekmece'de görevi başında gazetecilik mesleğini icra ettiği sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Halkın temel haklarından biri olan haber alma hürriyetini engellemeye yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, İletişim Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum.

İBB BAŞKAN ADAYI KURUM: GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILARI KINIYORUM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum: Görev başındayken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haber yapmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir.

Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırıyı gerçekleştirenleri en sert şekilde kınıyorum.

AK Parti İstanbul Tanıtım Medya Başkanı Fatih Coşar: Her fırsatta "basın özgürlüğü" kavramını dillerinden düşürmeyenlerin bir basın mensubuna saldırıp şiddet uygulaması eski Türkiye'de gördüğümüz hak, hukuk tanımaz bir zihniyete aittir.

Bu zihniyetle şehir yönetilemez. Bu zihniyetle siyaset yapılamaz. Bu zihniyetin olduğu yerde basın özgür olamaz.

Yaşanan bu olayda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bir basın mensubuna yapılan bu şiddeti en ağır şekilde kınıyorum.

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunu haberleştirmek için belediye önünde yayın yapan A Haber ekibine yönelik saldırı CHP'nin basın özgürlüğüne bakışının özetidir.

İşini yapan bir muhabiri engellemek için yere düşürüp tekmeler savurmak vandallıktır. Bu vandallığın sorumlusu bunca yıldır A Haber'in haberlerinden rahatsız olup toplumu manipüle ederek provoke eden CHP yönetimi ve İBB Başkanıdır.

Bu konuya toplumun geniş kesimlerinin tepki göstermesi olmazsa olmazdır. Farklı mesleklerden insanlara yönelik saldırılara büyük tepki gösteren toplumumuz buna da aynı duyarlılıkla tepki gösterecektir.

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