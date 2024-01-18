▶️ A Haber muhabirine alçak saldırı! Siyasilerden peş peşe kınama

ALÇAK SALDIRIYA KINAMA

Yaşanan olaydan sonra açıklamada bulunan İletişim Platformu Derneği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural ile Turkuvaz Medya'ya ve A Haber'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.







"İĞRENÇ BİR EYLEMDİR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe iğrenç saldırıya çok sert tepki gösterdi. Kabaktepe paylaşımında, "Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir. Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırıyı gerçekleştirenleri en sert şekilde kınıyorum" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası gelişmeleri takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek için olay yerinde olan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, hukuki olarak süreci sonuna kadar takip edeceğimizi deklare… https://t.co/O8iwyfDBmv — Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) (@MedyaUmed) January 18, 2024

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de çirkin saldırıya sessiz kalmadı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda saldırıyı kınadıklarını belirterek "Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası gelişmeleri takip etmek, kamuoyunu bilgilendirmek için olay yerinde olan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, hukuki olarak süreci sonuna kadar takip edeceğimizi deklare ediyoruz.

Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gazetecileri hedef alan zihniyeti kınıyoruz. Bu saldırı karşısında sessiz kalan sözde gazeteci birlikleri ve cemiyetlerinin de akıl tutulması yaşadığını düşünüyoruz.

Bu saldırı hepimize yapılmıştır.

Bu saldırı basın meslek ve onuruna yapılmıştır."dedi.

Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 18, 2024





AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İstanbul Büyükçekmece'de görevi başında gazetecilik mesleğini icra ettiği sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum.



Halkın temel haklarından biri olan haber alma… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2024

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İstanbul Büyükçekmece'de görevi başında gazetecilik mesleğini icra ettiği sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum. Halkın temel haklarından biri olan haber alma hürriyetini engellemeye yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, İletişim Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum.

Görev başındayken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Haber yapmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum. — Murat KURUM (@murat_kurum) January 18, 2024

İBB BAŞKAN ADAYI KURUM: GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILARI KINIYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum: Görev başındayken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haber yapmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum.

Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir.



Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif… — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) January 18, 2024

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir.

Yaşanan bu saldırıda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, saldırıyı gerçekleştirenleri en sert şekilde kınıyorum.

Her fırsatta "basın özgürlüğü" kavramını dillerinden düşürmeyenlerin bir basın mensubuna saldırıp şiddet uygulaması eski Türkiye'de gördüğümüz hak, hukuk tanımaz bir zihniyete aittir.



Bu zihniyetle şehir yönetilemez. Bu zihniyetle siyaset yapılamaz. Bu zihniyetin olduğu yerde… — Dr. Fatih COŞAR (@cosarf) January 18, 2024

AK Parti İstanbul Tanıtım Medya Başkanı Fatih Coşar: Her fırsatta "basın özgürlüğü" kavramını dillerinden düşürmeyenlerin bir basın mensubuna saldırıp şiddet uygulaması eski Türkiye'de gördüğümüz hak, hukuk tanımaz bir zihniyete aittir.

Bu zihniyetle şehir yönetilemez. Bu zihniyetle siyaset yapılamaz. Bu zihniyetin olduğu yerde basın özgür olamaz.

Yaşanan bu olayda, A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kardeşime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bir basın mensubuna yapılan bu şiddeti en ağır şekilde kınıyorum.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunu haberleştirmek için belediye önünde yayın yapan A Haber ekibine yönelik saldırı CHP'nin basın özgürlüğüne bakışının özetidir.



İşini yapan bir muhabiri engellemek için yere düşürüp tekmeler savurmak vandallıktır. Bu… pic.twitter.com/nPPuOoE727 — Ömer Arvas (@omerarvas) January 18, 2024

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunu haberleştirmek için belediye önünde yayın yapan A Haber ekibine yönelik saldırı CHP'nin basın özgürlüğüne bakışının özetidir.

İşini yapan bir muhabiri engellemek için yere düşürüp tekmeler savurmak vandallıktır. Bu vandallığın sorumlusu bunca yıldır A Haber'in haberlerinden rahatsız olup toplumu manipüle ederek provoke eden CHP yönetimi ve İBB Başkanıdır.

Bu konuya toplumun geniş kesimlerinin tepki göstermesi olmazsa olmazdır. Farklı mesleklerden insanlara yönelik saldırılara büyük tepki gösteren toplumumuz buna da aynı duyarlılıkla tepki gösterecektir.