▶️ Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle vedalaşıyor! Nefesler tutuldu geri sayım başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuştu. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18'i Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan geceye ertelendi. Yolculuğun ertelenmenin nedeni kapsülün iniş paraşütlerindeki hata olarak tespit edildi. Ertelenen yolculuk için ikinci geri sayım başladı.SpaceX fırlatma öncesi flaş açıklamada bulunarak, "Fırtlatma öncesi sistemler iyi görüyor, şartlar elverişli" dedi. Uzay yolculuğunda ikinci geri sayım başlamışken, Alper Gezeravcı ile birlikte 4 astronot uzay yolculuğu yapmak üzere aileleriyle vedalaştı.