Zekeriya ile Arif'in yeni planı! Gençliğim Eyvah 2. bölüm

22.06.2020 22:49

ATV ekranlarının yeni dizisi Gençliğim Eyvah bu akşam saat 20.00'de 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola’nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar veriyor. Gençliğim Eyvah dizisinin 2. bölüm özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Yıllar önce yediğin naneler nasıl ortaya çıktı!"

Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için Çavi ve Zola'nın yaşadığı eve gizlice giren Arif ve Zekeriya'nın başına gelmeyen kalmaz.

BAŞLARINA YENİ BELALAR AÇILIYOR

Bu sırada Ahmet, Azra'nın gözünde kendisini aklayabilmek için Leyla'dan yardım ister. Ahmet ile Leyla'nın gizlice buluşması Azra'yı bir kez daha hayal kırıklığı uğratır. Zekeriya ve Arif, DNA sonuçlarını heyecan içinde beklerken ortaya çıkan rapor başlarına yeni belalar açacaktır.