Hızlı ve Öfkeli 9 fragman videosu izle: Han geri dönüyor! Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? 03.02.2020 12:55

Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious 9) için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin beklediği; 'Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious 9) fragmanı yayınlandı mı? Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) ne zaman vizyona girecek?' sorularının cevabı belli oldu. Serinin dokuzuncu filmi için yapım şirketi tanıtım videosunu yayınladı. Heyecan dolu sahneleriyle büyük beğeni toplayan Türkçe dublajlı tanıtımda, WWE güreşçici John Cena, Dom'un kardeşi olarak filmde yer alıyor. Tanıtımda en çok dikkat çeken sahnelerden biri de, filmin üçüncü serisinde öldü olarak gösterilen Han'ın geri dönüşü oluyor. İşte Fast and Furious 9 (Hızlı ve Öfkeli 9) filminin fragman videosu...

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkacak? 9'uncu serisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Hızlı ve Öfkeli'den ilk fragman geldi. Bilindiği üzere filmin üçüncü serisinde Han'ın arabasıyla taklalar attığı, daha sonra patlayan arabanın içinde hayatını kaybettiği gösterilmişti. Filmin bu serisinde Han'ın gözükmesi izleyiciyi şoke etti. Öte yandan WWE güreşçici John Cena'nın filmde Dominic Toretto'nun kardeşi rolünde oynadığı görülüyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman çıkıyor? İşte cevaplar...

HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek.

Hızlı ve Öfkeli 9'un daha önceden 10 Nisan 2020 tarihinde vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak, yapımcılardan gelen açıklama ile birlikte Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihinin ertelendiği duyuruldu ve filmin 22 Mayıs 2020 tarihinde seyirciyle buluşacağı açıklandı.

Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihinin neden ertelendiği konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak, James Bond'un yeni filminin 8 Nisan 2020 tarihinde vizyona girecek olması ve bu yüzden iki filmin gişesinin çakışmaması için böyle bir şey yapıldığı düşünülüyor.

HIZLI VE ÖFKELİ OYUNCULARI

Hollywood'un en sevilen yıldızlarını kadrosunda barındıran yapımda, bu kez John Cena, Cardi B, Michael Rooker ve Jim Parrack gibi isimleri de bünyesine kattı. Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Helen Mirren, ve Tyrese Gibson gibi aktörleri tekrar göreceğimiz son film, fragmana göre, serinin hem duygusal hem aksiyon anlamındaki en yoğun filmlerinden biri olması ise dikkat çekiyor.