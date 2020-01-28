Arka Sokaklar 540. bölüm 2. fragmanı: Mesut ve ekibe büyük şok! 28.01.2020 10:09

Arka Sokaklar 540. bölümüyle cuma akşamı ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünden ikinci tanıtım geldi. Nevres'i yakalamak için harekete geçen ekip, içinde Nevres olduğunu düşündükleri araçta Nevres'in eşi ve çocuğunu görürler, ikisi de hayatını kaybetmiştir. Nevres, ailesinin ölümüne neden olan Mesut'un başına ödül koyuyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? İşte Arka Sokaklar 540. bölüm 2. fragmanı...

Arka Sokakalar 540. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'de ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanıyor. Ekip, Nevres'in içinde olduğunu düşündükleri aracı kıstırırlar ve çatışma çıkar. Çatışma sonrası arabadaki kişinin Nevres olup olmadığına bakmak için gittiklerinde şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kalırlar. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? İşte Arka Sokaklar 540. bölüm 2. fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 540. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, terörist başı Nevres'i yakalamak için gelen ihbarı değerlendirirler. Nevres'in içinde olduğunu düşündükleri aracı kıstırırlar ve çatışma çıkar. Çatışma sonrası arabadaki kişinin Nevres olup olmadığına bakmak için gittiklerinde şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kalırlar. Arabada Nevres'in eşi ve çocuğu vardır. İkisi de çatışma sonrası ölmüşlerdir. Başta Mesut olmak üzere ekip bu manzara karşısında büyük üzüntü yaşarlar.

NEVRES, KURYE İLE ANLAŞIYOR

Nevres, ailesinin başına gelenleri öğrendikten sonra Kurye ile anlaşır. Ailesinin ölümüne neden olan kişiyi ölü ve ya diri olarak getiren kişiye 5 Milyon Lira vereceğini söyler. Kurye ve adamları Mesut ile Selin'in kaldıkları evi bulurlar. Büyük bir çatışma çıkar. Mesut ve Selin, yanlarındaki koruma polislerinin ölmelerinden sonra iki kişi olarak kendilerini savunmaya çalışırlar; fakat, Kurye'nin ekibi kalabalıktır.

ARKA SOKAKLAR 539. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hüsnü'nün, Tarık tarafından kaçırılmasıyla hareketlenen merkezde Rıza, Engin'e sinirlenir. Zeliha ise, olup bitenden kendini sorumlu tutmaktadır. Mesut ise, Nevres'in sorgusundayken Hüsnü'nün kaçırıldığını öğrenir ve bunun üzerine Engin'le, Mesut arasında büyük bir kavga yaşanır. Tarık, Hüsnü'yü bırakmak için ekipten yüklü miktarda fidye istemiştir.

Araştırmalara devam eden ekip Servet adında birinin parmak izine ulaşır. Diğer tarafta, sözde muhabir olan Tarık'ın adamı Adem, Zeliha'ya babasını bulması konusunda yardım edecektir. Adem, Zeliha'yı kandırıp Ekber'e getirdiği sırada ekip kablocudan aldığı bilgiyle mekana baskın yapar. Tarık'ın isteği üzerine fidyeyi ona Zeliha verecektir. Zeliha parayı alıp babasını kurtarmaya geldiğinde ise, Tarık'ın dürbününden baba ve kızı görürüz…