Haberler Video Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı: Menenjit hastalığı, Hekimoğlu ve ekibinin başına dert oluyor |Video
Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı: Menenjit hastalığı, Hekimoğlu ve ekibinin başına dert oluyor |Video

Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı: Menenjit hastalığı, Hekimoğlu ve ekibinin başına dert oluyor |Video

29.01.2020 10:24

Hekimoğlu dizisinin 5. son bölümünün ardından merakla beklenen 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek hafta salı günü saat 20.00'de izleyicinin karşısına çıkacak Hekimoğlu'nun yeni bölümüne, menenjit geçiren evsiz kadın damga vuracak. Hekimoğlu ve ekibi hastaneden kaçan hastanın peşine düşüyor. İşte Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı...


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Fragman Videoları