Hekimoğlu dizisinin 5. son bölümünün ardından merakla beklenen 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek hafta salı günü saat 20.00'de izleyicinin karşısına çıkacak Hekimoğlu'nun yeni bölümüne, menenjit geçiren evsiz kadın damga vuracak. Hekimoğlu ve ekibi hastaneden kaçan hastanın peşine düşüyor. İşte Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı...
Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı: Menenjit hastalığı, Hekimoğlu ve ekibinin başına dert oluyor |Video29.01.2020 10:24
- Hekimoğlu 6. yeni bölüm fragmanı: Menenjit hastalığı, Hekimoğlu ve ekibinin başına dert oluyor |Video
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