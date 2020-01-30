Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe ve Kerem tekrar barışacak mı? 30.01.2020 00:51

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk bu akşam saat 20.00'de 31. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ayşe'nin Modamu'nun yüzü olması onları mecburen bir araya gelmek zorunda bırakıyor. Kerem ve Ayşe yeni bir savaş içine giriyor. Kerem, Ayşe'yi şirketten uzaklaştırma yolu için eski çapkınlıklarına ve umursamaz hallerine devam ediyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 32. bölüm fragmanı yayınlandı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkemenin verdiği boşanma kararı herkes için şaşkınlıkla karşılanır. Kerem ve Ayşe boşanma sonrası bu olay yaşanmamış gibi davranır. Aşk acısının üstesinden bu şekilde gelmeye ve birbirlerinden uzak durmaya çalışırlar.

KEREM VE AYŞE YENİ BİR SAVAŞ İÇİNE GİRİYOR

Ayşe'nin Modamu'nun yüzü olması onları mecburen bir araya gelmek zorunda bırakır. Kerem ve Ayşe yeni bir savaş içine girerler. Kerem, Ayşe'yi şirketten uzaklaştırma yolu için eski çapkınlıklarına ve umursamaz hallerine devam eder.

AYŞE'NİN HESABA KATMADIĞI BİR ŞEY OLUYOR

Ayşe de boş durmaz kendi yöntemleriyle karşılık verir. Kerem'e inat kendisini istemeye gelmek isteyen gizemli talebine evet der. Ancak Ayşe'nin hiç hesaba katmadığı bir şey olur.

AYŞE'NİN KAFASINI KARIŞACAK MI?

İsteme günü kapının ansızın çalınmasıyla davetsiz bir misafir gelir. Gelen davetsiz misafirin söyledikleri acaba Ayşe'nin kafasını karıştıracak mıdır?