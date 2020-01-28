Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı: Anam bile sırtımdan vurmuşken kime güveneyim ben! 28.01.2020 09:47

Sefirin Kızı 6. son bölüm izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Nare'ye saldıranları bulmak isteyen iki aşığın mallarına el koyuluyor. Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır. Star TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Sefirin Kızı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde oynadığı Sefirin Kızı 7. yeni bölüm fragmanı büyük merak uyandırdı.

SEFİRİN KIZI 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar "Ortaklık devam, sadıçlık tamam" der ama kader gülüp geçer Sancar'ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir. Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare'ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları. Sancar ve Gediz'in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze. Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.