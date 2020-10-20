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Gelinim Mutfakta 557. bölüm fragmanı yayınlandı! Onur Büyüktopçu sordu, kayınvalideler ve gelinler arasında kriz çıktı

Gelinim Mutfakta 557. bölüm fragmanı yayınlandı! Onur Büyüktopçu sordu, kayınvalideler ve gelinler arasında kriz çıktı
20.10.2020 00:55

Gelinim Mutfakta 557. Bölüm Fragmanı yayında! Onur Büyüktopçu'nun sorduğu soru mutfakta tansiyonu yükselttti. Programın bu bölümünde Onur Büyüktopçu'nun sorduğu soru kayınvalideler ve gelinler arasında krize neden oluyor. Hangi gelin eşinin telefonunu karıştırıyor? İşte Gelinim Mutfakta'nın merakla beklenen 557. bölüm fragmanı...


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