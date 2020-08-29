Miçotakis ile Trump'ın görüşmedeki telefonun üzerindeki logo ne anlama geliyor? Hikmet Genç'ten flaş açıklama

29.08.2020 23:43

Akşam Gazetesi yazari Hikmet Genç, ABD Başkanı Trump ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesini değerlendirildi. Gündeme damga vuran olay ise görüşme sonrası servis edilen fotoğraftaki telefonun üzerinde yer alan logo oldu. Peki telefondaki logo ne anlama geliyor? Hikmet Genç yaptığı çarpıcı açıklamada, "Parmak köşeye çekilmiş, 'Amerikan malı' yazısının görünmesi istenmiş. Burada, "Biz gizli gizli Amerikalılarla görüşüyoruz. Gerekirse dünyayı arkamıza alırız" mesajı. Bu meselede şöyle cevap verilir, "Sadece telefon mu yoksa fotoğrafın hepsi mi Amerikan malı" şeklinde konuştu.

Akşam Gazetesi yazari Hikmet Genç, ABD Başkanı Trump ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesini değerlendirildi.

Gündeme damga vuran olay ise görüşme sonrası servis edilen fotoğraftaki telefonun üzerinde yer alan logo oldu. Peki telefondaki logo ne anlama geliyor? Hikmet Genç yaptığı çarpıcı açıklamada, "Parmak köşeye çekilmiş, 'Amerikan malı' yazısının görünmesi istenmiş. Burada, "Biz gizli gizli Amerikalılarla görüşüyoruz. Gerekirse dünyayı arkamıza alırız" mesajı. Bu meselede şöyle cevap verilir, "Sadece telefon mu yoksa fotoğrafın hepsi mi Amerikan malı" şeklinde konuştu.