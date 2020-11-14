EDHO'da Derman ve iki efsanesiyle kan gövdeyi götürüyor! Büyük savaşın başlangıcına şahit olacaksınız. Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Pelin Akil, Adnan Biricik, Engin Benli ve birçok ismin kadrosuna katıldığı diziye Derman rolüyle Uğur Keleş, Selman rolüyle Soner Türker ve Dayı rolüyle Ahmet Erkut dahil oluyor. Çakırbeyli ve Façalı aileleri arasındaki bağ giderek artarken Korkmazlar masanın ve dostlarının iyice hedefine oturuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşananlar heyecanı iyice doruklara çıkarırken Yaman'ın Alparslan tarafından nezarethanede bıçaklanması olay oldu. Korkmaz ve Çakırbeyli-Façalı arasındaki bu savaşta kan gövdeyi götürecek. Behzat Façalı'nın son bölümde ağır yaralanmasıyla birlikte Korkmaz ailesinin diğer fertleri birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Derman Korkmaz, Selman Korkmaz ve Dayı Korkmaz karakterleri diziye dahil olacak ve iki düşman aileler arasındaki savaşın gidişatı farklı bir hal alacak. Alparslan hapishaneye giderek Derman Korkmaz'ın sonunu getirmeye çalışıyor.

EDHO'YA ÜÇ İSİM KATILIYOR

Derman Korkmaz, Selman Korkmaz ve Dayı Korkmaz karakterleri diziye dahil oluyor. Derman rolüyle Uğur Keleş, Selman rolüyle Soner Türker ve Dayı rolüyle Ahmet Erkut kadroya dahil olan isimler arasında yer aldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!"

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar.

FAÇALI, ADAMLARIYLA BÜTÜN MAHALLEYİ BASIYOR

'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

YAMAN KORKMAZ'IN ENSESİNDE...

Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.

ALPARSLAN'IN PLANI

Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

İLYAS'IN BEHZAT ACISI

Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.