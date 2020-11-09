İzleyiciler Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. Hünkar’ın ölümünden sonra Fekeli, Demir ve Züleyha katili bulacaklarına dair yemin ediyor. Yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 72.yeni bölüm fragmanında ise Behice’nin silahla vurulması heyecanın dozunu daha da arttırdı. Peki Vahide Perçin’den sonra Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtları…

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan gitgide arttıyor. 3.sezonu ile bomba gibi devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar da yaşanmaya devam edecek gibi görünüyor. Hünkar Yaman'dan sonra şimdi de kötü karakter Yaman Hanım'ın katili Behice'nin ölerek diziden çıkacağı düşünülüyor. Arama motorları üzerinden izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak mı? Sorularının yanıtlarını arıyor. İşte ayrıntılar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE ÖLÜYOR MU?

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hünkar'ın katili olan Behice'nin silahla vurulduğu ve yere yığıldığı görülüyor. İzleyiciler Behice karakterinin diziden çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Yanıtı Perşembe akşamı ATV'de yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde belli olacak.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?



7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Cümbüşü icat eden Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan Dermancıoğlu, sanat tarihi mezunu.

Şahika Tekand'ın Stüdyo Oyuncuları'nda eğitim alan Dermancıoğlu, yurt dışında katıldığı workshoplardan sonra Laçin Ceylan'dan ders aldı. Daha sonra ise Derya Alabora'nın konservatuvardaki derslerine katıldı.

Gaye Sökmen ajansına bağlı olarak çalışan Dermancıoğlu'nun oyunculuk hayatına başlaması ise tesadüf eseri oldu.

Doğum günü partisinde davetlilerden Gülse Birsel'in teklifiyle "Avrupa Yakası"nın 6'ncı sezonunun 163'üncü bölümünde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

Ardından Demet Akbağ'ın "Sen Harikasın" dizisinde konuk oyunculuk yaptı.

Daha sonra çekimleri sadece bir gün süren uzun metraj komedi filmi olan "Moral Bozukluğu ve 31"de rol aldı.

Dermancıoğlu asıl çıkışını ise "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki Mukaddes karakteri ile yaptı.

Oyuncu Atv'de yayınlanan "Doksanlar" dizisinde rol aldı. Şimdi ise ATV'nin izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterini canlandırıyor.

Eski eşinden oyuncu olmasına karşı çıktığı için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı var.