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Esra Erol'da canlı yayında bir anda kavga çıktı!

Esra Erol'da canlı yayında bir anda kavga çıktı!
08.11.2021 19:22 - Son Güncelleme: 08.11.2021 19:40
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Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında zor anlar yaşandı. Programa çıkan evli ve iki çocuk annesi Gülten Hanım, TikTok üzerinden insanları dolandırdığını hatta oradan tanıştığı Ramazan isimli kişinin 3 araba parasını yiyerek hayatını kararttığını açıklamış ve gündem olmuştu. Gülten Hanım bugünkü programda ise locadan kendisine yöneltilen soru üzerine sinirlerine hakim olamadı ve kavga çıkardı. Esra Erol ve ekibi tarafından müdahale edilen olay, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

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