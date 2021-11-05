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Esra Erol'da Kübra, annesiyle karşı karşıya

Esra Erol'da Kübra, annesiyle karşı karşıya
05.11.2021 21:08
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Hafta içi her gün atv’de izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına Kübra Hanım’ın hikayesi damga vurmuştu. 8 aylık hamile olan Kübra Sarıkaya, eşi Sezer’in eski sevgilisi Elif ile beraber olduğunu ve düğün yaptıklarını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istemişti. Yaşadıklarıyla izleyicileri derinden etkileyen Kübra Hanım’ın 6 yaşındayken annesi tarafından terk edildiği de ortaya çıkmıştı. Kübra Hanım bugünkü canlı yayında annesi Belgin Hanım’la yüzleşti. Genç kadın, gözyaşları içinde annesi Belgin Hanım’a hesap sordu.

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