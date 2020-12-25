Esra Erol'da hareketli anlar! Yumruklar havada uçuştu

Esra Erol'un başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Denizli'de yaklaşık 1 ay önce arkadaşının evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Buket'in annesi Meral Duyar kızının bulunması için, Esra Erol'da programına başvurdu. Kayıp genç kızın erkek arkadaşı Şükrü Akıncı ve en son mesaj attığı kişi olan Hasan Koyun canlı yayında karşı karşıya geldi. Anne Meral Duyar, anlatılanlara dayanamayınca Hasan Koyun'a saldırdı. 1 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Buket'in bulunmasının ardından ifadesinde Hasan Koyun tarafından darp edildiğini söyleyince, erkek arkadaşı Şükrü Akıncı da canlı yayında Hasan Koyun'u yumruk attı. İşte 24 Aralık tarihli Esra Erol'da programında yaşanan o anlar...