Fatma'nın son haline inanamayacaksınız!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Melahat – Fatma – Ahmet – Gülşah olayı damga vurmuştu. Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini iddia etmişti. Melahat Hanım'ın açıklamalarının ardından kızı Fatma, eşi Ahmet ve Ahmet'in dini nikahlı eşi Gülşah ile canlı yayına katılmıştı. Ahmet'in evinde şiddet gören Fatma, günler süren uğraş sonunda baba evine dönmeyi kabul etmişti. Türkiye'nin konuştuğu Fatma, haftalar sonra ortaya çıktı ve son haliyle yürek burktu. Baba evinden döndükten sonra tekrar kaçan genç kadının yaşadıkları ise duyanları şaşkına çevirdi.