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Fatma'dan şok itiraf! Esra Erol'da stüdyosu buz kesti

Fatma'dan şok itiraf! Esra Erol'da stüdyosu buz kesti
03.12.2021 20:07
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan ve yaşadıklarıyla bir süre Türkiye gündeminden düşmeyen yüzde 50 zihinsel engelli Fatma Oruç, günler süren uğraş sonunda kendisini kumasıyla yaşamaya mahkum bırakan ve şiddet uygulayan eşi Ahmet'in yanından baba evine dönmeye karar vermişti. Baba evinden döndükten sonra tekrar Ahmet'in yanına kaçan Fatma, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına katılarak yaşadıklarını anlattı. Hamile olduğunu söyleyen genç kız, anlattıklarıyla kan dondurdu.

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