Esra Erol'da programı hafta içi saat 16.20'de izleyicisiyle buluşuyor. Programda yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Bugün yayınlanan programı kaçıranlar şimdi Esra Erol'da 13 Aralık izle seçeneğini hakkında araştırma yapıyor. Esra Erol'da 13 Aralık bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 13 Aralık bölümü tek parça izle!13.12.2019 19:17
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