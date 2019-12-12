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Esra Erol'da 12 Aralık bölümü tek parça izle! Esra Erol'da son bölüm

12.12.2019 19:12

Hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında yaşanan izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Canlı yayında yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken programı kaçıranlar şimdi Esra Erol'da 12 Aralık izle seçeneğini hakkında araştırma yapıyor. Esra Erol'da 12 Aralık bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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