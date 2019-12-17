Hızır ve Tufan karşı karşıya geliyor! EDHO yeni bölüm 17.12.2019 21:39

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 152. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde "Seni öldürmeden ben ölmem Hızır!" repliği dikkat çekerken Hızır ve Tufan karşı karşıya geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.