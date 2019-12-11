Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a o isim geri mi dönüyor? 11.12.2019 13:04

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. son bölümde Sevda ve Hızır'ın veda sahnesi geceye damga vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezonda kadroya dahil olan Naz Elmas, dizide Sevda karakterine hayat veriyor. Hızır'ın kendisine ihanet ettiğini düşünen Sevda sonunda gitmeye karar verdi. Hızır'ın annesi de öldürmeye çalışan Sevda yaşadıkların pişmanlık duyarak eski sevgilisinin karşısına çıktı. İkili arasında yüzleşme yaşandı. Sevda, "New York'a gidiyorum. Artık geri dönmeyeceğim. Sana yaptıklarımı kötülükten değil, seni sevdiğim ve kıskandığım için yaptım"diyerek eski aşkına veda etti. Son olarak, "Sevdiğin kadınla ol!" diyen Sevda'nın Hızır'a bahsettiği kişi EDHO'da bir dönem Nazlı karakterine hayat veren Müjde Uzman mı yoksa Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik mi?