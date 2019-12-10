Melike yalnız kalıyor! EDHO 151. yeni bölüm 10.12.2019 23:29

ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Sevda'nın gerçekleri öğrenmesiyle Melike yalnız kalıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.